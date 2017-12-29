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Возмущенные барнаульцы создали петицию против освобождения "гонщика на BMW"

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
По данным портала Amic.ru, Алексей Бикташев все еще находится в колонии-поселении, решение суда пока не исполнено

Фото: ok.ru

28 декабря, вскоре после того, как стало известно, что Алексей Бикташев — виновник смертельной аварии на проспекте Ленина в Барнауле — решением суда был освобожден от наказания, в Сети появилась петиция с требованием отменить это решение.

Обращение от имени Татьяны Медниковой размещено на портале Change.org. Документ менее чем за сутки подписали почти 600 человек. Основной смысл комментариев под петицией сводится к тому, что человек, виновный в гибели людей, не должен оставаться на свободе — не важно, больной он при этом или здоровый.

Напомним, Бикташева освободили от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Между тем 29 декабря в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что документов на освобождение Алексея Бикташева пока не поступало. На сегодняшний день он находится в учреждении УИС края. Исходя из наказания, которое ему определил суд, речь идет о колонии-поселении: ФКУ КП-2, расположенной в Бийске.

Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле этого года в центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на скорости около 100 км/ч проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Водителя BMW Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения.

Супругу девушки, погибшей в резонансном ДТП, удалось взыскать компенсацию в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а также неустойку в размере 25 тысяч рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.12.2017 13:07
- гость -

Обязательно зайду и проголосую, что его усадили на подольше

0  0
29.12.2017 13:13
- гость -

На скорости около 100???? Значительно выше 100!!!! Надо постараться,чтобы на ровной дороге уложить машину на крышу)) Уб лю док

0  0
29.12.2017 13:26
- гость -

29.12.2017 13:13
- гость -
у кроссовера центр тяжести выше, при желании можно и на 60 км в час а крышу положить. А скорость была, как и написано, около 100, так что не надо выдумывать

0  0
29.12.2017 13:27
- гость -

29.12.2017 13:26
- гость -
вы - свидетель?

0  0
29.12.2017 13:28
- гость -

так-то в городе ограничение скорости - 60 км/ч. а где-то и меньше

0  0
29.12.2017 13:34
- гость -

13:26! Ты кого защищаешь????Хочешь быть следующим????

0  0
29.12.2017 13:36
- гость -

29.12.2017 13:27
- гость -
Видео, думаю видели все. Он стоял на светофоре Ленина/Демитрова, от него до Молодежной 400 метров. До скольки, по-вашему, можно разогнаться с места за 400 метров? Если что, он не на ракете был

0  0
29.12.2017 13:38
- гость -

29.12.2017 13:34
- гость -
я никого не защищаю, он yблюдoк, без сомнения, просто зачем писать чушь про скорость, значительно выше 100?

0  0
29.12.2017 13:41
- гость -

До скольки, по-вашему, можно разогнаться с места за 400 метров?

до сотки легко.
https://www.drom.ru/catalog/bmw/x5/specs/acceleration_time/
ни одна из модификаций бэхи не выскочила из 9 секунд до 100

0  0
29.12.2017 13:44
- гость -

29.12.2017 13:36
- гость - ох и гадина ты

0  0
29.12.2017 13:46
- гость -

13:44 плюс 100!!!

0  0
29.12.2017 13:47
- гость -

29.12.2017 13:36
- гость - ты пассивный... порноактер (скажем так)

0  0
29.12.2017 13:48
- гость -

29.12.2017 13:41
- гость -
до 100 верю, в новости таки и написано, но никак не больше. Особенно если учесть то, что стартанул он со светофора одинаково со всем потоком, а тапку надавил где-то около главпочтампа, чисто из законов физики, значительно выше 100, там быть не может

0  0
29.12.2017 13:50
- гость -

13:48! Угомонись уже,физик х...в!

0  0
29.12.2017 13:51
- гость -

13:44 гость
13:46 гость
13:47 гость

что-то не так? Я в отличии от вас всех физику в школе учил и говорю вам что не может быть скорость значительно выше 100 в этом случае. А вам, как двоечникам, кроме как обзываний и возразить нечем?

0  0
29.12.2017 13:52
Александр Выскубов_vk

Какая разница, он скорее всего и Димитрова по красному проскочил!

0  0
29.12.2017 13:54
- гость -

Говорят,что сотрудники ДПС загнали его

0  0
29.12.2017 13:54
- гость -

29.12.2017 13:52
на Димитрова он стоял спокойно на красный и ничего не предвещало беды. Видео не видели чтоли?

0  0
29.12.2017 13:56
Дюша

а эта мразь полковник чего

0  0
29.12.2017 13:59
лариса

+ 1 подпись

0  0
29.12.2017 14:00
- гость -

29.12.2017 13:51
- гость - А погибшая на сколько отлетела ? От того места ,где стояла ? Стартанул он с места . За сколько секунд эта машина набирает скорость 100 км ? Знатоки авто и физики ответьте.

0  0
29.12.2017 14:01
- гость -

Машину ГИБДД он увидел,но гнать его никто не гнал они наоборот старались держать дистанцию. А его понесло .

0  0
29.12.2017 14:09
Кот.Без сапог.

Говорят,что сотрудники ДПС загнали его

Видео полно с регисратора. Гайцы за этим гудроном двинулись, когда он как об ос ранный на красный полетел

0  0
29.12.2017 14:10
- гость -

29.12.2017 14:00
- гость -
секунд за 7-8

0  0
29.12.2017 14:13
- гость -

29.12.2017 14:10
- гость - Так вот тема для обсуждения за 400 метров стартанув со светофора в "пол" какую он скорость набрал до места первого столкновения с мужиком (царствие небесное) на корыте ?

0  0
29.12.2017 14:19
Вадим

X5 в стоке при заезде на 402, метра легко набирает 170-180км\ч на выходе.

0  0
29.12.2017 14:20
- гость -

29.12.2017 14:13
- гость -
Стартовал он не сразу со светофора в пол, сначала ехал как все, перед главпочтампом где-то даванул. Писали уже ГИБДД, что 100-110 скорость была максимум перед столкновением

0  0
29.12.2017 14:20
Ответ

Все данные легко найти в интрнете. За 7,8 сек эта машина может разгоняться гораздо более чем до 100 км.ч

0  0
29.12.2017 14:21
- гость -

29.12.2017 14:20
- гость - Даванул он с места и со светофора Ленина Димитрова. Чего Вы елозите где то да потому то. Очевидцев куча !!!

0  0
29.12.2017 14:25
Вадиму

Тут вот отличник сидит (13:51), который всех физике учит это Вы ему объясните, а я этим давно поинтересовался. Поколение ЕГЭ блин

0  0
29.12.2017 14:27
- гость -

Знаю что дальше будет. Петицию путену передадут, а он её по цепочке судье, который вынес это решение. Ну а потом судья с этой петицией в сортир пойдёт.

0  0
29.12.2017 14:29
- гость -

29.12.2017 14:27
- гость - вот это правда, а со скоростью и мировым свинством все понятно

0  0
29.12.2017 14:37
- гость -

Ответ
вот именно в интернете есть все, поэтому идите и почитайте до скольки успеет разогнаться старый икс за 7,8 секунд. До 100 смогут единицы в идеальном состоянии, остальные разгоняться будут еще дольше
Вадим
откуда данные? Могу ссылку кинуть, где по рейслоджику 4.4 Икс мериют. 402 метра он проезжает за 16.1 сек, скорость на выходе - 141 км/ч Но это если сразу тапку в пол давить, а здесь немного другой случай

0  0
29.12.2017 14:37
4ugun

Я таки думаю что ехал 100-110, просто за счет того что Х5 довольно тяжелый, так всех раскидало.

Но я искренне не понимаю, что это меняет? 110 он ехал или 180? По мне так это не меняет ничего?

По мне так ключевое:
- Ехал на красный - виновник аварии
- Ехал пьяный - отягчающее обстоятельство

Остальное не так важно, и уж точно не важно насколько именное он превысил скорость, это как спорить было у него 1.0 промилле или 1.1. Никакой разницы с точки зрения оценки ситуации и степени вины в этом нет.

0  0
29.12.2017 14:40
- гость -

29.12.2017 14:21
- гость -
идите видео еще раз посмотрите откуда он даванул, если даже регистратор, который видео и выложил его на светофоре обогнать смог и ехал впереди него метров 50

0  0
29.12.2017 14:45
- гость -

29.12.2017 14:40
- гость - Это как то доказывает его невиновность ?

0  0
29.12.2017 14:46
Жесть

Дети интернета на все у них ссылки , а дело было просто на улице и погибли простые люди.

0  0
29.12.2017 14:48
aleksey22

Не надо пытаться определить какую скорость теоретически способен развить автомобиль, есть видео с камеры наблюдения, установленной на АГУ. По этому видео можно весьма точно определить скорость в момент ДТП. К сожалению не имею исходника, а по копии с YouTube получается примерно 108...157,1 км/ч, т.е. средние порядка 133 км/ч - это довольно близко к истине. А на гостя в 13:26 зря наехали, в том, что не надо выдумывать он прав и положить машину на крышу (и не только внедорожник) можно и при вполне безобидных скоростях.

0  0
29.12.2017 14:54
- гость -

29.12.2017 14:45
- гость -
никто не говорит о его невиновности, я говорю о том, что не нужно придумывать байки про запредельную скорость. Да она выше положенной, но в статье написано все верно - около 100 км/ч, а не 150 и не 200

0  0
29.12.2017 14:58
мнение

как тут верно описали:
1. на красный
2. более 60
3. пьяный
и все!
в клетку животное и надолго

никакого освобождения - ни по какой причине

0  0
29.12.2017 15:03
ГОСТЬ

СКОЛЬКО ОТСТЕГНУЛИ ЗА ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР. ЭТОМУ МУ....ЛЕ НАПЛЕВАТЬ, ЧТО ОН ЛЮДЕЙ УГРОБИЛ.
а КТО ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ВЫНЕС ОТСТРАНИТЬ И ПОД ПРОВЕРКУ. ВСЕ ТАКИЕ ЧЕСТНЫЕ. ЗА ВОРОВСТВО БОЛЬШЕ ДАЮТ.

0  0
29.12.2017 15:16
гост

Кто-нибудь поясните, что такое почтамп? Почтамт знаю.

0  0
29.12.2017 15:20
Александр

Судья!!, сколько вы взяли? На месте погибших могут быть и ваши близкие!

0  0
29.12.2017 16:23
- гость -

Судья не может и не должен быть продажным, иначе зачем суд?

0  0
29.12.2017 16:55
Иван

Буду верить что петиция поможет, подписываюсь!

0  0
29.12.2017 17:59
Влад

На сайте Спортлото надо было создавать петицию, этот амеровский сайт

0  0
29.12.2017 18:03
Гость

Судьи пожизненно получают оклад. У них нет пенсии - оклад.Вот что потеряет судья?

0  0
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