Фото: tvc.ru
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Об этом пишет RT, ссылаясь на документ, опубликованный на официальном сайте правовой информации.
Уточняется, что МРОТ будет повышен начиная с 1 января 2019 и далее ежегодно. В тексте отмечается, что минимальный размер оплаты труда будет "устанавливаться федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года".
Добавим, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года будет равен 85% от величины прожиточного минимума - 9 тысячам 489 рублям.
Комментарии
МРОТ -вам в рот!
Мне, реально, думается, что единственным последствием будет то, что стоимость товаров резко вырастет, для того, чтобы покрывались затраты на ЗП в себестоимости производства. И ни какие рекламные натяжки зарплат не помогут населению кушать чуть побольше и получше.
представляю как радуются смотря по телику те - кто не знает что такое МРОТ! Подарок на Новый Год - с 1 января - подъем цен на все!
Что мешало раньше, спрашивают те, кто ничего не понимает в цифровой экономике страны хрупкого дна и слабого скачащего рубля? Раньше мешал слишком крепкий рубль!
До 18 марта будем жить в раю!
А после
Всё понимаю кроме того -Как может минимальный размер оплаты труда составлять ВСЕГО 85% от минимального прожиточного минимума?Остальные 15% для ЖИТЬ ПО МИНИМУМУ где украсть?Подсказка тоже в Указе Президента?
А. у нас все через анал, хотя, как говорят при капитализме живем. В мире в основном используется минимальная часовая оплата. У нас ни как не хотят вводить. Мол все очень сложно,к минималке привязаны различные различные нормы . Надо все пересматривать. Вот и парадокс, прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда. При таком положении ни когда ни чего не измениться. Отсюда и серые зарплаты. При часовой работа датель будет понимать ни куда не убежишь и ни чего не скроешь от налоговой . Придется более эффективней использовать труд , чтобы не оплачивать лишние часы. И работник будет защищен от произвола , права свои легче защищать.
В Трудовом Кодексе РФ данное правило введено, со ссылкой на отдельный федеральный закон, ещё в 2002 г.
При Сталине ,снижались цены ,росла индустриальная мощь страны. Люди чувствовали себя уверенно и знали что будущее будет лучше настоящего.
А сегодня засевшие в кремле рассуждают о размере пайки и ее сопоставимости с выживаемостью населения.
Паренек обеспечивает себе 146%, и ведь добьется! Население в восторге!
Вот Путину и платить 1 МРОТ. А Айфончик и этого не заработал.
Вот Путину и платить 1 МРОТ. А Айфончик и этого не заработал.