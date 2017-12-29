Строительство ледового дворца в алтайском городе Рубцовске начнется уже в 2018 году. Спортивный объект должен быть аналогичным барнаульской "Карандин-арене" на улице Жасминной. Об этом в ходе прямой линии на сайте "Алтайского спорта" сообщила начальник управления по спорту и молодежной политике региона Елена Лебедева.
Отметим, что еще в 2016 году алтайские власти заявляли проект ледовой хоккейной коробки в городе Рубцовске, которую планировалось строить за счет государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций должен был составить около 100 миллионов рублей. Однако проект видоизменили. Было принято решение построить не коробку, а целый небольшой дворец, который так необходим Рубцовску.
"В 2017 году была проведена большая, но внешне незаметная организационная работа. В первую очередь решён земельный вопрос. Было несколько земельных участков, которые надо было объединить в один, заново сделать межевание, оформить надлежащим образом кадастровый паспорт — к сожалению, работа эта не быстрая, пришлось даже обращаться в суд. Кроме того, решён вопрос по ресурсоснабжающей организации, которая будет обеспечивать объект электроэнергией. Параллельно проводилась серьёзная работа по формированию и согласованию концессионного соглашения, которое предполагает не только строительство ледового дворца, но и его дальнейшее обслуживание. Строительство дворца начнётся в 2018 году", — сообщила Елена Лебедева.
Скорее всего, спортивный объект горожане увидят уже в 2019 году. Кроме того, ожидается, что в ближайшие два года в Барнауле на проспекте Сибирском продолжится строительство ледовой арены "Алтай". Она будет рассчитана на 700 посадочных мест. Вместе с хоккеистами там разместятся представители ещё двух видов спорта из краевой ДЮСШ "Жемчужина" — художественной гимнастики и спортивной аэробики.
Комментарии
Город расселять надо, а они какие-то дворцы мутят.
Всех в село там места много ..
Это частные инвестиции. Миша грехи замаливает
14:30! Опять Дроздов,что ли????
29.12.2017 14:42
- гость -
Да, видимо, сам Господь Бог пообещал ему все простить, если второй ледовый дворец построит.
Всё это для воровства денег. Он не будет достроен.
Заводы в руинах, город зачах, работы нет.
На хрена нам эти дворцы