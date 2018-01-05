Православные христиане после длительного поста в канун Рождества отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Что это за праздник, какие он хранит традиции и что можно есть в этот день и когда, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
- 1 стакан зерен пшеницы;
- 100 грамм мака;
- 3 столовых ложки меда;
- 100 грамм грецких орехов;
- сахар (по вкусу).
В первую очередь зерна пшеницы толкут в ступке, добавляя немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Затем ядро отделяют от шелухи и варят обычную рассыпчатую постную кашу на воде.
В это время мак следует растереть до получения макового молочка, добавить мед. Все перемешать и добавить полученную массу к пшенице. В конце можно положить в нее толченые ядра грецких орехов и сахар.
В Сочельник принято воздерживаться от пищи до появления первой звезды.
Согласно церковному уставу пост предписан до конца вечерни. Те, кто причащается на ночной литургии, по церковной традиции должны воздержаться от пищи не менее шести часов до причастия. Есть в этот день полагается лишь один раз, после вечернего богослужения. Кроме сочива и кутьи разрешается растительное масло. Нельзя есть скоромную пищу и рыбу.
Разговляться можно после праздничной литургии.
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