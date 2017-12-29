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Акцию для пациентов "Доступная артроскопия – детям!" в рамках марафона "Поддержим ребенка" проводит с 15 декабря до 15 января Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле.
Бесплатный прием пациентов с повреждениями и травмами связочного аппарата суставов ведет заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением, кандидат медицинских наук Вадим Витальевич Кожевников.
В рамках акции желающие могут получить консультацию специалиста с бесплатным комплексом обследования (КТ, МРТ) в день обращения.
Более того, в случае отсутствия противопоказаний можно будет пройти артроскопическую диагностику и лечение в максимально короткие сроки — в течение трех-пяти дней.
Записаться на консультацию можно по телефонам: (3852) 297-504, 8-962-806-44-32.
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