Фото: mycdn.me
Житель Белокурихи попытался купить автомобиль по объявлению в сети и стал жертвой интернет-мошенников. Об этом пишет "АП" со ссылкой на краевое управление МВД РФ.
Сообщается, что 26-летний мужчина увидел в сети объявление о продаже машины. Он позвонил на указанный номер и договорился о покупке. Продавец предложил перевести на его счет задаток в размере 50 тысяч рублей. Житель Белокурихи выполнил все указания.
После этого "продавец" посчитал, что этой суммы недостаточно, и предложил перечислить еще несколько тысяч рублей, однако житель Белокурихи отказался. После этого номер интернет-мошенника оказался вне зоны действия сети.
Мужчина после этого обратился за помощью к полицейским.
Комментарии
Лох не мамонт , лох не вымрет