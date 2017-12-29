Фото: gromada.ks.ua
Барнаульские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в краже спортивных костюмов с витрины магазина. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что инцидент произошел накануне, 28 декабря. Мужчина зашел в магазин спорттоваров и увидел, что продавец отвлеклась. После этого у него возникла идея присвоить товар, затем мужчина взял с витрины два спортивных костюма и спрятал их под куртку. Управляющая магазина заметила пропажу лишь через некоторое время и сразу же обратилась к стражам порядка.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали барнаульца. Мужчина признался, что продал похищенные вещи, а деньги потратил на собственные нужды. Сумма причиненного ущерба составила порядка 7 тысяч рублей.
По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.
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