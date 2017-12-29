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Барнаул превратился в одну большую пробку: в городе 10-балльные заторы

, ИА "Амител"
Предновогодняя суета и неблагоприятная погода сделали свое дело

Фото: vk.com/barneos22

Барнаул в обед 29 декабря встал в громадных пробках — транспортные заторы оцениваются в 10 баллов.

Очевидно, напряженная ситуация на дорогах связана с предновогодней суетой и неблагоприятной погодой — в краевой столице идет сильный снег.

Кроме того, движение осложнено из-за аварий. Так, на проспекте Ленина движение встало из-за столкновения кроссовера Renault Duster и пассажирского автобуса.

В данный момент абсолютно загруженными являются проспекты Ленина, Строителей, Красноармейский. Также в пробках стоят Павловский тракт, улицы Попова, Малахова, Челюскинцев, Ядринцева, Гоголя, Партизанская.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.12.2017 13:49
Эрг Ноор

C чем связана суета? Чего суетиться?
Жалкие двуногие...

0  0
29.12.2017 13:53
- гость -

"Надо пораньше смотаться в магазин -закупиться пока там мало народу"....
Подумали все жители города одновременно

0  0
29.12.2017 13:54
- гость -

Чего суетиться? да ниче не говори.. Марийки в каждом доме.. вышел 31-го купил шампусика и гуляй себе

0  0
29.12.2017 14:36
- гость -

C чем связана суета? Чего суетиться?
Жалкие двуногие...


И не говори четвероногий друг!!! ))))

0  0
29.12.2017 14:41
- гость -

че уже напились? на четвереньках идете.. ну вы ващще

0  0
29.12.2017 16:00
Гонец из Пензы

всегда удивляет, куда столько жратвы люди набирают...
отожраться за весь прошедший год? или нажраться на весь грядущий?

0  0
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