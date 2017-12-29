Фото: vk.com/barneos22
Барнаул в обед 29 декабря встал в громадных пробках — транспортные заторы оцениваются в 10 баллов.
Очевидно, напряженная ситуация на дорогах связана с предновогодней суетой и неблагоприятной погодой — в краевой столице идет сильный снег.
Кроме того, движение осложнено из-за аварий. Так, на проспекте Ленина движение встало из-за столкновения кроссовера Renault Duster и пассажирского автобуса.
В данный момент абсолютно загруженными являются проспекты Ленина, Строителей, Красноармейский. Также в пробках стоят Павловский тракт, улицы Попова, Малахова, Челюскинцев, Ядринцева, Гоголя, Партизанская.
Комментарии
C чем связана суета? Чего суетиться?
Жалкие двуногие...
"Надо пораньше смотаться в магазин -закупиться пока там мало народу"....
Подумали все жители города одновременно
Чего суетиться? да ниче не говори.. Марийки в каждом доме.. вышел 31-го купил шампусика и гуляй себе
C чем связана суета? Чего суетиться?
Жалкие двуногие...
И не говори четвероногий друг!!! ))))
че уже напились? на четвереньках идете.. ну вы ващще
всегда удивляет, куда столько жратвы люди набирают...
отожраться за весь прошедший год? или нажраться на весь грядущий?