В Барнауле закрывается один из самых крупных магазинов сети "Холидей Классик", расположенный в ТЦ "Воскресенье" на улице Мало-Олонской (недалеко от Речного вокзала), сообщает "Недвижимость. Алтай".
Сейчас торговая точка буквально доживает последние дни: в магазине практически нет покупателей, несмотря на традиционный и повсеместный новогодний ажиотаж, на многих полках отсутствует товар. Как отмечают сотрудники магазина, он прекратит свою работу 8 января.
Отметим, что еще весной в городе закрылись два "Холидея", расположенные в ТРЦ "Европа" и "Вавилон". Причины такого шага компания не объяснила, однако одна из вероятных – проигранная война с конкурентами, предлагающими более доступные по цене товары.
Чтобы будет с освободившейся площадью в ТЦ "Воскресенье" – неизвестно. Осенью появилась информация, что часть помещений "Холидей Классик" выкупят "Лента", "Магнит" и "Пятерочка". Сама же ГК "Холидей" сосредоточится на двух брендах — "Холди Дискаунтер" и "Фермер-центр".
Последние две сети уже имеют свои точки в районе Старого базара: "Магнит" занимает часть первого этажа ТЦ "Пассаж", который находится через дорогу от ТЦ "Воскресенье", а "Пятерочка" располагается в ТЦ "Ультра" и "7 континете". Поэтому можно предположить, что именно "Лента" откроет в ТЦ свой магазин формата "у дома", который она планировала продвигать в Барнауле.
Сейчас в Барнауле, по данным онлайн-справочника, насчитывается 7 магазинов "Холидей Классик". В то же время в Барнауле и Новоалтайске работают 18 магазинов "Холди Дискаунтер".
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Комментарии
Хороший был магаз....когда то)))
ВОТ вам и капитализм, а может дожиём до коммунизма, когда из за конкуренции цены будут почти нулевые..!? Враньё всё это, всё дело в бабках ...
Что-то мне не верится что у Холидея цены выше Мвидевских.
Лента куда налоги платит? Ответьте, кто знает,пжт
наконец-то бедолаги с центра не будут в наши ленты ездить
29.12.2017 14:11
- гость -
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Причём здесь "М.видео"? " Холидей" - продуктово-хозяйственный магазин, как и "марийка".
Лично мы очень рады Ленте.
А где-ж там парковаться, для Ленты маловато будет?
Потом откроется Старый базар, где ж они покупателей брать будут? Я бы по дороге с Южного в город или обратно заезжал, да припарковаться-то негде. Может администрация ленты решит вопрос парковки.
Жалко , там ассортимент немного другой был , чем у остальных .
29.12.2017 14:57
- гость -
Потом откроется Старый базар, где ж они покупателей брать будут?
там хороший и стабильный поток транспорта в пригородные поселки, будут тарится