Дорожная служба Барнаула перешла на круглосуточный режим работы. Вся техника будет готова к снегопадам.
Бригады дорожников будут работать круглосуточно и без выходных с 29 декабря до 8 января, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.
Для этого в две смены будут дежурить бригады. Это 30-40 единиц техники, до 20 грузчиков и 55 уборщиков территории.
"В случае сильных снегопадов и метелей МБУ "Автодорстрой" обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники: до 40 грузчиков, 100 дворников и до 150 единиц техники", — уточнили в мэрии.
Ежедневный контроль будет и за состоянием новогоднего городка и улиц, прилегающих к площади Сахарова. В случае необходимости будет производиться ремонт ледовых конструкций и горок. Техники и дворники будут ежедневно убирать снег.
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