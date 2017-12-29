Фото: yarnovosti.com
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Москве на Сходненской улице — транспортное средство наехало на остановку, передает ТАСС.
Как сообщили агентству источник в правоохранительных органах, в результате ДТП погибли как минимум два человека.
Также собеседник издания уточнил, что авария случилась в районе дома №37. На место выехала полиция.
Напомним, что 25 декабря на Славянском бульваре в Москве также произошло смертельное ДТП с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход.
Комментарии
Что то не то в Москве с автобусами . Коробочки ненужные с антеннкой не пробовали поискать на автобусах ?