Открытие лыжного сезона 2017/2018 на Трассе здоровья “Мария-Ра” в Барнауле состоится 14 января, сказано на офсайте торговой сети. Мероприятие пройдет с 9:00 до 17:00 на лыжной базе "Динамо". В программе праздника — выступления творческих коллективов и традиционное угощение чаем со сладостями.
Праздник даст начало традиционной акции с розыгрышем призов от ритейлера. Главный приз — автомобиль Тойота Камри. Его обладатель определится в конце лыжного сезона — 26 марта 2018 года. Кроме того, еженедельно будут разыгрываться по 10 комплектов лыж и по 10 подарочных карт на сумму 10 тысяч рублей на покупки в "Мария-Ра".
Чтобы принять участие в акции и розыгрыше призов, с 1 января 2018 года необходимо совершать покупки в магазинах "Мария-Ра" на сумму от 500 рублей, приезжать в выходные дни на Трассу здоровья, кататься на лыжах и сбрасывать чеки в лототрон на 5-ом км.
Первый розыгрыш состоится уже 15 января по чекам, которые будут приниматься в день открытия сезона.
Добавим, столь позднее начало сезона связано с малоснежной зимой в городе. Кроме того, на этот раз в числе суперпризов отсутствуют снегоход и квартира. В прошлом году призовой фонд акции превысил 10 млн рублей.
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