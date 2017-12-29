Фото: primorsky.ru
Больной раком 13-летний мальчик из Приморья получил по поручению главы государства Владимира Путина компьютер в подарок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию края.
Агентство передает, что в четверг, 28 декабря, к Сереже Тимофееву приехал замглавы региона Константин Межонов и передал президентский подарок.
Уточняется, что подросток живет с матерью в селе Прилуки Хорольского района. Недавно он отметил 13-й день рождения. В подарок Сережа хотел получить персональный компьютер, который его семья купить не может: все деньги уходят на дорогие лекарства для борьбы с раком головного мозга у Сережи. "Поэтому мама Сергея решила написать о желании мальчика президенту Владимиру Путину", — передает агентство.
О болезни подростка стало известно в прошлом году. Мальчик перенес несколько операций, сейчас он восстанавливается. По совету медиков семья переехала из города в село.
В результате Сережа оказался вдали от друзей, с которыми не может видеться по состоянию здоровья. "Единственная возможность – общаться с товарищами в интернете. Поэтому когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья! Мы очень благодарны за этот новогодний подарок", – цитирует агентство слова матери мальчика Анастасии Пинчуковой.
Межонов не только передал подростку подарок, но и поздравил его с наступающим Новым годом.
Комментарии
А то, что у нас таких детей в стране не один и многим из них, не наше государство помогает, а простые люди смсками деньги собираю всей страной на дорогостоящие операции за границей и лекарства.
У нас в стране куча денег разворовывается каждый день, у чинуш из карманов и рта они вываливаются, находят чемоданы денег, они ужене знаю куда их девать, но всеравно хапаю и хапают от своей жадности. В них уже не лезет, а они все хапают. А все эти деньги могли бы пойти на лечение таких детей. Купили ПК, и пропиариться решили. Мерзко как то. Вот что бесит.
Это должно быть само самой разумеющееся, а не событие. Хотели бы сделать добро, сделали бы потихому, а не кучу журналистов с камерами, мол вот поглядите, какие мы хорошие и добрые, а то что они до этого распилили кучу бабла, которое могло бы пойти на блага таким детям. Лицемеры, совести у них нет.
какой у нас заботливый дедушка! наверное хочет короноваться...как Чаушеску, пожизненный будет
" все деньги уходят на дорогие лекарства "
А Путину на лечение ребенка денег жалко?
Хорошие бояре, народ одаривают. Вот не было бы кинокамер - пришлось бы всех перед выборами одаривать, а так одного одарил - остальным по телевизору показал и всем благостно на душе от бескорысти такой.
А интернета нормального поди в селе то и нет нифика. Повторно придется обращаться
бесплатное здравоохранение, а деньги за дорогостоящие лекарства платят родители...
лицемер, мог бы у женьки васильевой истребовать пацанёнку на санаторий.
Замечательный подарок к Новому году! Выздоровления мальчику!!
Я постоянно отправляю СМС больным детям-лишних денег у меня конечно нет,но детей жалко.Я надеюсь,что мир не без добрых людей и мы поможем больным детям всем миром-наш народ всегда всем помогал.