Фото: barnaul.org
Злоумышленника, который похитил 22 молодые елочки, высаженные у Мемориала Слава в Барнауле осенью этого года, ждет суд, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Об этом в мэрии проинформировали в контексте вопиющего случая, когда в ночь на 27 декабря, неизвестные вырвали семь елочек на этом же месте.
Относительно осеннего инцидента городские власти отмечают, что злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, который решил подзаработать на продаже саженцев.
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В данный момент он находится под стражей в ожидании приговора суда.
Комментарии
Нашли таки коз ла отпущения)))
сядет в тюрьму . там тепло. кормят. норм
ну бомжей много.. на каждую елку найдут
Это вам не чиновник с дворцом, под домашний арест не отправят.
А в тюрьме сейчас ужин, макароны...
макарошки с маслицем хоть?
Господа полицейские, самим то не смешно... 22 елочки надо выкопать, унести и продать и это в одного бомжа!!!!
смешно не смешно а план есть план
СОВСЕМ полицАи совесть потеряли !!! Ни стыда , ни совести , да кому я это говорю . Да , да , конечно бомж , ну кто же ещё , ведь настоящего вора искать нужно , а не хочется .
Вот не верит народ и всё . И почему бы это ?
14:52, ну если на каждую елочку по бомжу тратить, то они быстро кончатся.
Видите как иногда полезно уметь договариваться - и бомжу хорошо в тепле будет и полицаю медаль дадут - все в выигрыше, даже тот кто их на самом деле выкопал и тот в выигрыше - дело же закрыли и его больше не ищут
А водителя, сбившего насмерть 2 людей, отпустили.
Место, видать, освободилось - надо заполнить это место тем, у кого нет мохнатых лап. И связей
Так этот алкаш-водила в колони поселении отдыхал, а бомж общего режима получит.
ну вот, я же говорил, что нет проблем найти. везде камеры видеонаблюдения
Вот посмотрите, воровке заместительнице Лазарева меньше дадут, если вообще дадут, а то и наградят в стиле Путина, у него кто больше украл у народа тот Герой России.
Вот не верит народ и всё . И почему бы это ?
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ленивый народ. не верите - идите сторожить елочки.
вам уже поймали маргинала, что доказывает очевидное: никто в своем уме елки воровать не станет. но все равно не верите