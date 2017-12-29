Каникулы — прекрасная возможность сделать то, на что обычно в суете будней не хватает времени. Например, посмотреть спектакли. Поэтому в театре драмы решили запустить сервис с онлайн показами. Теперь, увидеть любимый спектакль можно будет дома.
"На сайте нашего театра www.altdrama.ru разрабатывается услуга ретроспективных показов спектаклей, которая заработает в полную силу в первые месяцы нового года. В будущем эта услуга будет платной", — комментируют в драме.
Пока сервис доступен любому желающему совершенно бесплатно. Начать решили со спектакля по мотивам романа Жоржи Амаду "Генералы песчаных карьеров", который завоёвывал сердца зрителей на протяжении многих лет. Он будет доступен по ссылке.
"Устройте театр у себя дома! Смотрите любимый спектакль онлайн в приятной домашней обстановке и в удобное для вас время!" — говорят в театре драмы.
Комментарии
Спасибо, вот подарок!!!