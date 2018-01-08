Барнаул окружит "зеленый щит" в 2018 году

В 2018 году Барнаул будет не менее зеленым и цветущим. Город украсят сотни клумб и тысячи цветов. Будет высажено более 600 новых деревьев и кустарников.Произойдет еще одно важнейшее событие — вокруг города будет создан лесопарковый зеленый пояс.Его площадь превысит 27 тысяч гектаров. Пока определено именно столько, но со временем она будет расширяться.
Больше о том, что произойдет в Барнауле в 2018 году читайте в проекте Amic.ru "Барнаул. Итоги 2017 года".
Лесопарковый зеленый пояс ("зеленый щит") — это зона с ограниченным режимом природопользования или иной хозяйственной деятельности. В него входят леса вокруг и внутри населенного пункта. Главная цель — сохранить городскую экосистему.
Барнаульский зеленый пояс будет включать весь городской лес площадью более 4 тысяч га и сосновый бор в нагорной части города, а также участки леса в Березовке, Власихе, Лесном, Бельмесево, Лебяжье, Бобровке, Новоалтайске, Фирсово, Санниково, Центральном, Повалихе, Научном Городке, Гоньбе, Казенной Заимке.
На самом деле почти все барнаульские леса давно имеют статус, защищающий их от уничтожения. Это будут дополнительные меры защиты.
В лесах, которые имеют статус "зеленый щит", запрещены сплошные рубки и капитальное строительство. Однако городу могут требоваться новые социальные объекты. Построить можно будет объекты здравоохранения, образования, рекреации, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также коммуникации к ним. Весь вырубленный лес будет компенсирован — посажен новый — и по количеству, и по качеству растений. Но любая деятельность — только на законных условиях.
А еще здесь нельзя будет размещать некоторые отходы производства и потребления, размещать негативно влияющие на природу объекты, создавать объекты, не связанные с лесной инфраструктурой, вести разработку месторождений полезных ископаемых (кроме минеральных вод, лечебной грязи), строить животноводческие и птицеводческие комплексы, размещать скотомогильники, склады ядохимикатов и минеральных удобрений.
Комментарии
вокруг города будет создан лесопарковый зеленый пояс.
---
Произойдет это только на бумаге.
Барнаульский зеленый пояс будет включать весь городской лес площадью более 4 тысяч га и сосновый бор в нагорной части города, а также участки леса в Березовке, Власихе, Лесном, Бельмесево
------
Как мило. Сначала всё вырубили, что одни спички остались, а теперь о каком то поясе заговорили. Теперь в районе Панфилово - Черемного идут варварские вырубки.
Ну и кто тут на Нас ругался?
А чем закончилось судилище над полковником Ивановым,его замами, и жуликами, повырубавших лес Калманского района?
А тем временем продолжается уничтожение ленточного бора
Произойдет еще одно важнейшее событие — вокруг города будет создан лесопарковый зеленый пояс.Его площадь превысит 27 тысяч гектаров.
Какие конкретно действия будут сделаны для создания?
Бла бла бла. Даже комментировать не охота. Это какую надо иметь наглость и совсем не иметь совести, что так изощренно врать. Ведь закончится все строительством клумб с очень дорогими цветочками и баз "отдыха" с саунами, которые так красиво называют - "объекты здравоохранения, образования, рекреации, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности".
Пионер, весь смысл в их трёпе, заср*ть мозги людям и ни какой конкретики.
Пионер, весь смысл в их трёпе, заср*ть мозги людям и ни какой конкретики.
Мне то это понятно. Назвать не вырубленный лес "зеленым щитом" сильный ход.
И правда - сильно сказано! Сейчас спешно повырубят остатки того, что чудом уцелело, а потом озолотятся на миллиардах, выделенных на озеленение и восстановление. И главное - все законно: кто же в лесу сосны будет пересчитывать, сколько их там высажено на самом деле, а сколько - на бумаге. А потом еще усушка-утруска - то бишь, замена неприжившихся саженцев! Это ж клондайк, братцы!
Вот результат деятельности недоучек ( ещё и гордятся этим) . Отдельно высаженные деревья это не лес . Лес это экосистема с деревьями , кустарниками , травами , цветами , животными и жучками - паучками , а всё это безжалостно уничтожается , и просто так посаженые деревья ( а приживутся ли ?) становятся лесом ой не сразу .
Обидно то, что городу 288 лет и при этом жители, как бы они тяжело не жили, берегли бор. За время СССР в бору разместили лишь склад с оружием и завод Ротор. Но это от безвыходности, так как это просто первичные цели для врагов и строить их рядом с жилыми кварталами не разумно.
А что мы видим сейчас? Продажные чиновники отдают лес на вырубка под жилую застройку. Опять же из-за жадности они не выкупают землю в городе, а вырубают лес и строят больницы в лесу.
Этим посадкам,если они будут,ещё расти лет 50-80 чтоб стать лесом.Зато сейчас реальные леса во всех районах края практически вырубили и продолжают это делать с молчаливого согласия и под чутким руководством администрации АК.
деревянный завод под Павловском строят на чем будет работать, если лес не пилить
Лицемеры и словоблуды!!,
12:23, что так и называется "Деревянный завод"? Не "Мебельная фабрика Петровых" и не "Завод зубочисток Сидоровых"?
вот тут http :// altai. regnews. org/doc/ zw/ho.htm городские леса несколько больше чем 4 тысячи га
Ключевое слов-социальные объекты..на этом лес закончится.Построят "базу" и откроют офисы,будут жить там постоянно.Еще и от налогов уйдут таким образом.
Даже если за 2018 год засадят 27 тыс.га саженцами, не факт, что через 20 лет они станут зеленым поясом.
восточную сибирь китаю отдали в аренду на 45 лет, сейчас ее превращают в пустыню, в нашем крае все вырубают, последние годы чиновники доживают в стране и сваливают или что происходит