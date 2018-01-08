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Барнаул окружит "зеленый щит" в 2018 году

, ИА "Амител"
Рассказываем, где он будет и зачем это нужно

Фото: rentier.ru.gamintwo.ru

В 2018 году Барнаул будет не менее зеленым и цветущим. Город украсят сотни клумб и тысячи цветов. Будет высажено более 600 новых деревьев и кустарников.Произойдет еще одно важнейшее событие — вокруг города будет создан лесопарковый зеленый пояс.Его площадь превысит 27 тысяч гектаров. Пока определено именно столько, но со временем она будет расширяться.

Больше о том, что произойдет в Барнауле в 2018 году читайте в проекте Amic.ru "Барнаул. Итоги 2017 года".

Лесопарковый зеленый пояс ("зеленый щит") — это зона с ограниченным режимом природопользования или иной хозяйственной деятельности. В него входят леса вокруг и внутри населенного пункта. Главная цель — сохранить городскую экосистему.

Барнаульский зеленый пояс будет включать весь городской лес площадью более 4 тысяч га и сосновый бор в нагорной части города, а также участки леса в Березовке, Власихе, Лесном, Бельмесево, Лебяжье, Бобровке, Новоалтайске, Фирсово, Санниково, Центральном, Повалихе, Научном Городке, Гоньбе, Казенной Заимке.

На самом деле почти все барнаульские леса давно имеют статус, защищающий их от уничтожения. Это будут дополнительные меры защиты.

В лесах, которые имеют статус "зеленый щит", запрещены сплошные рубки и капитальное строительство. Однако городу могут требоваться новые социальные объекты. Построить можно будет объекты здравоохранения, образования, рекреации, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также коммуникации к ним. Весь вырубленный лес будет компенсирован — посажен новый — и по количеству, и по качеству растений. Но любая деятельность — только на законных условиях.

А еще здесь нельзя будет размещать некоторые отходы производства и потребления, размещать негативно влияющие на природу объекты, создавать объекты, не связанные с лесной инфраструктурой, вести разработку месторождений полезных ископаемых (кроме минеральных вод, лечебной грязи), строить животноводческие и птицеводческие комплексы, размещать скотомогильники, склады ядохимикатов и минеральных удобрений.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.01.2018 08:16
- гость -

вокруг города будет создан лесопарковый зеленый пояс.
---

Произойдет это только на бумаге.




0  0
8.01.2018 08:18
- гость -

Барнаульский зеленый пояс будет включать весь городской лес площадью более 4 тысяч га и сосновый бор в нагорной части города, а также участки леса в Березовке, Власихе, Лесном, Бельмесево
------

Как мило. Сначала всё вырубили, что одни спички остались, а теперь о каком то поясе заговорили. Теперь в районе Панфилово - Черемного идут варварские вырубки.

0  0
8.01.2018 08:41
- гость -

Ну и кто тут на Нас ругался?

0  0
8.01.2018 08:49
- гость -

А чем закончилось судилище над полковником Ивановым,его замами, и жуликами, повырубавших лес Калманского района?

0  0
8.01.2018 09:21
гость

А тем временем продолжается уничтожение ленточного бора

0  0
8.01.2018 09:53
Пионер

Произойдет еще одно важнейшее событие — вокруг города будет создан лесопарковый зеленый пояс.Его площадь превысит 27 тысяч гектаров.

Какие конкретно действия будут сделаны для создания?

0  0
8.01.2018 11:20
- гость -

Бла бла бла. Даже комментировать не охота. Это какую надо иметь наглость и совсем не иметь совести, что так изощренно врать. Ведь закончится все строительством клумб с очень дорогими цветочками и баз "отдыха" с саунами, которые так красиво называют - "объекты здравоохранения, образования, рекреации, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности".
Пионер, весь смысл в их трёпе, заср*ть мозги людям и ни какой конкретики.

0  0
8.01.2018 11:29
Пионер

Пионер, весь смысл в их трёпе, заср*ть мозги людям и ни какой конкретики.

Мне то это понятно. Назвать не вырубленный лес "зеленым щитом" сильный ход.

0  0
8.01.2018 11:54
Пилите, Шура, пилите!

И правда - сильно сказано! Сейчас спешно повырубят остатки того, что чудом уцелело, а потом озолотятся на миллиардах, выделенных на озеленение и восстановление. И главное - все законно: кто же в лесу сосны будет пересчитывать, сколько их там высажено на самом деле, а сколько - на бумаге. А потом еще усушка-утруска - то бишь, замена неприжившихся саженцев! Это ж клондайк, братцы!

0  0
8.01.2018 12:04
гость

Вот результат деятельности недоучек ( ещё и гордятся этим) . Отдельно высаженные деревья это не лес . Лес это экосистема с деревьями , кустарниками , травами , цветами , животными и жучками - паучками , а всё это безжалостно уничтожается , и просто так посаженые деревья ( а приживутся ли ?) становятся лесом ой не сразу .

0  0
8.01.2018 12:11
- гость -

Обидно то, что городу 288 лет и при этом жители, как бы они тяжело не жили, берегли бор. За время СССР в бору разместили лишь склад с оружием и завод Ротор. Но это от безвыходности, так как это просто первичные цели для врагов и строить их рядом с жилыми кварталами не разумно.
А что мы видим сейчас? Продажные чиновники отдают лес на вырубка под жилую застройку. Опять же из-за жадности они не выкупают землю в городе, а вырубают лес и строят больницы в лесу.

0  0
8.01.2018 12:19
гостья

Этим посадкам,если они будут,ещё расти лет 50-80 чтоб стать лесом.Зато сейчас реальные леса во всех районах края практически вырубили и продолжают это делать с молчаливого согласия и под чутким руководством администрации АК.

0  0
8.01.2018 12:23
гость

деревянный завод под Павловском строят на чем будет работать, если лес не пилить

0  0
8.01.2018 12:26
- гость -

Лицемеры и словоблуды!!,

0  0
8.01.2018 12:35
- гость -

12:23, что так и называется "Деревянный завод"? Не "Мебельная фабрика Петровых" и не "Завод зубочисток Сидоровых"?

0  0
8.01.2018 15:26
гость

вот тут http :// altai. regnews. org/doc/ zw/ho.htm городские леса несколько больше чем 4 тысячи га

0  0
8.01.2018 15:59
Павел

Ключевое слов-социальные объекты..на этом лес закончится.Построят "базу" и откроют офисы,будут жить там постоянно.Еще и от налогов уйдут таким образом.

0  0
8.01.2018 17:50
- гость -

Даже если за 2018 год засадят 27 тыс.га саженцами, не факт, что через 20 лет они станут зеленым поясом.

0  0
8.01.2018 19:07
гость

восточную сибирь китаю отдали в аренду на 45 лет, сейчас ее превращают в пустыню, в нашем крае все вырубают, последние годы чиновники доживают в стране и сваливают или что происходит

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