11 февраля краевую столицу в рамках тура посетит российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга "Троль Гнет Ель". В этом году команде музыкантов исполняется 18 лет. Свой день рождения они отметят путешествуя по городам России.
Концерт пройдет в ROCK PUB ( ул. Союза Республик 44а), гостей ждут к 19:00.
Напомним, что не так давно, в 2016 году группа "Троль Гнет Ель" выпустили новый альбом, который получил название "Карьялали". Все подробности в группе мероприятия.
Комментарии
Автор пьян? 2 ошибки в предложении...
Кто из них тролль? Кто ель?