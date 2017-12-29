Фото: vk.com/barneos22
Торгово-развлекательный центр "Огни" на улице Малахова в Барнауле эвакуировали днем в пятницу, 29 декабря, из-за сообщения о минировании здания.
Об инциденте сообщили в паблике Barnaul 22. "Эвакуация ТРЦ "Огни". Угроза минирования...Со слов представителей ТРЦ "Огни", тревога была ложной, но эвакуация была обязательной", — отмечает автор заметки.
Портал Amic.ru обратился за комментариями в правоохранительные органы, информация уточняется.
Между тем напомним, что в этом году по России прокатилась настоящая волна "телефонного терроризма". Из-за сообщений о ложном минировании зданий по всей стране эвакуировали сотни тысяч людей.
Комментарии
да кому вы нахрен сдались, минировать вас
а эвакуировали, конечно здорово - выгнали всех на улицу и поставили прямо возле входа )))
с тем же успехом могли бы вообще не эвакуировать