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Зачем в Барнауле вырубают деревья: интервью с экспертами

, ИА "Амител"
Любая рубка — только после тщательного анализа ситуации, говорят в "Горзеленхозе"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

2017 год стал особенным в озеленении Барнаула. На центральных улицах города убрали старые и опасные деревья и посадили новые, которые уже через несколько лет будут цвести и благоухать. О том, кто и как в Барнауле выбирает, какие деревья вырубать, а какие высаживать, ИА Амител рассказали научный сотрудник центра декоративного садоводства ФГБНУ НИИ имени М.А. Лисавенко Галина Синагейкина и главный агроном МУП "Горзеленхоз" Людмила Белоусова. Именно "Горзеленхоз" занимался массовой посадкой деревьев в 2017 году по муниципальному контракту.

Корреспондент: Людмила Ивановна, поясните, кто и как определяет, что рубить, а что нет?

Людмила Белоусова: Инвентаризацию зеленых насаждений проводят специалисты администрации районов города,"Горзеленхоза" и комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Конечно, мы учитываем мнение сотрудников центра декоративного садоводства института имени Лисавенко, биологов и экологов алтайских вузов.

Основные показатели того, что дерево подлежит сносу, — наличие вредителей, болезней, высохшие ветки, наличие дупел и механических повреждений ствола.

Список объектов обновляем минимум раз в год. Ежегодно информацию подают районные администрации, "Горзеленхоз" в основном отвечает за общественные места: парки, скверы, улицы, другие места общего пользования.

Больше о важных событиях прошлого года года читайте в спецпроекте Amic.ru "Барнаул. Итоги года".

Но сами видите, сколько по городу обломанных веток и даже деревьев остается после штормовых ветров. Конечно, если такие объекты представляют опасность для людей, имущества и линий электропередачи, мы оперативно принимаем меры по сносу и обрезке. Либо они попадают в список на обновление.

На самом деле в городе много старых сухих деревьев, которые высаживали еще в середине прошлого века.

Читайте также: Зачем в Барнауле вырубают деревья и кому это нужно?

Да, каждое дерево — это часть экосистемы города, горожане привыкли его видеть там, где оно долгие годы растет. Но намного важнее наша с вами безопасность. По внешнему виду растения не всегда понятно его реальное состояние. Тем более что старое дерево уже не несет экологическую пользу городу.

Но ведь снос деревьев — это не единственный способ обновления насаждений. Мы проводим также санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку деревьев и кустарников.

Корр.: А решение о высадке тоже коллегиальное?

Л.Б.: По-другому мы и не можем работать. Всегда свои рекомендации даем и мы, и комитет, и узкие специалисты.

Корр.:Высадка деревьев — это же полдела, за ними ведь нужен уход?

Л.Б.: Конечно! Деревья, кустарники требуют пристального внимания. Поливка, подкормка, рыхление, содержание приствольных лунок — это большая работа. "Горзеленхоз" кроме этого занимается цветочным и газонным оформлением города, очисткой парков и скверов от мусора. У нас трудится более 100 сотрудников, и, поверьте, каждый день, даже зимой, есть работа.

Корр: Галина Эдуардовна, как специалисты выбирают, какое именно дерево посадить?

Галина Синагейкина: Главное условие в выборе деревьев — их зимостойкость. Большое значение для городских условий имеет газоустойчивость, устойчивость к засухе и избытку влаги, засолению почв. Всегда смотрим, насколько культура подвержена поражению вредителями и болезнями. Значение имеет даже количество плодов и сколько после себя дерево оставит мусора.

Корр.: Каждому дереву — своё место?

Г.С.: Разумеется. Обязательно учитывается состав почвы, залегание грунтовых вод. Например, на пешеходной улице Мало-Тобольской теперь растет 26 кленов приречных. Именно это дерево было выбрано для участка с близко расположенными к поверхности грунтовыми водами. Тем более что вся пешеходная улица вымощена плиткой. Далеко не все деревья смогут расти и радовать глаз в таких условиях. А клен приречный хорошо переносит жару, ветер, влажную почву и суровую зиму. И он очень красив: летом — зеленый, осенью — пурпурно-красный.

Читайте также в сюжете: Вырубка деревьев в Барнауле
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2018 08:58
- гость -

Свободных участков для барыг в городе почти не осталось. Решили деревья уничтожать. В изумрудном прямоугольник вырубили рядом с Клевченей как раз под адалиновский даухподъездный дом подойдет.

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4.01.2018 10:20
- гость -

4.01.2018 08:58
- гость - Здрасьте, проснулись с Новым годом ! Там уж уголовное дело возбудили только толку то ?

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4.01.2018 12:23
АБОРИГЕН

На против котельного завода строят очередную шиномонтажку, до этого вырубили все деревья для расчистки территории. Вопрос, вместо вырубленных деревьев, кроме очередной кучи бетона бетона и асфальта, что нибудь появится еще на месте вырубленной тополиной рощи?

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4.01.2018 16:56
Гость

Синагейкиной и Белоусовой подстричь бы на лысо все волосы на голове, ведь они тоже старые и гнилые. Может тогда дойдёт и до них, Что пилят все деревья подряд. Ведь нездоровых деревьев спилили всего 20-25% остальные здоровые!
Следили бы за деревьями как в СССР, то и сухие ветки вовремя удаляли и подрезали вовремя деревья так как надо!
А нынче насадили рядком Маленькие Ёлки, как морковку, а потом прореживать ещё придётся 75% из насаженных!
Не надоело ещё заниматься Воровством бюджетных средств???

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