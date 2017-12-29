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Подробности столкновения автобуса с остановкой общественного транспорта в Москве сообщили в столичном главке МВД, передает "Интерфакс".
"Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", — рассказал представитель московской полиции Юрий Титов.
Также уточняется, что в результате случившегося погибших нет, хотя изначально сообщалось о двух жертвах.
Согласно предварительной информации, пострадали три человека.
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