Фото: youtube.com
СМИ Великобритании предрекают наступление апокалипсиса зимой 2019 года, передает "Царьград".
Уточняется, что у конца света есть точная дата: 11:47 1 февраля 2019 года. Данная информация была опубликована на сайте американского космического агентства NASA, утверждает издание.
Некоторое время на интернет-портале была опубликована информация об угрожающей планете Земля астероиде. Утверждалось, что космический объект столкнется с нашей планетой, и удар будет равен по силе взрыву 30 миллионов ядерных бомб.
Однако через четыре дня данный материал был удален с сайта, поскольку ученые, как оказалось, переоценили угрозу со стороны "астероида-убийцы".
Тем не менее, сторонники теорий заговора посчитали, что в космическом агентстве специально удалили информацию, чтобы люди не знали о приближающейся погибели.
Комментарии
ну наконец то!!!