Ученые физико-технического факультета Алтайского госуниверситета раскрыли тайну появления снежных кристаллов, сообщает пресс-служба университета.
"Снежинки образуются в холодных облаках на больших высотах, где температура доходит до минус 40 градусов Цельсия. Водяной пар, занесенный туда ветром, может внезапно замерзнуть, формируясь в кристаллики льда", – поясняют физики АлтГУ.
Ученые утверждают, что на самом деле снег не такой "чистый", каким мы его себе представляем, поскольку большинство снежинок формируются вокруг мелких частиц грунта, поднятых ветром вверх. Водяной пар может замерзать даже вокруг частиц дыма.
В пресс-службе опорного вуза объяснили, что ученые смогли разглядеть частицы, спрятанные в сердцевине снежинки, с помощью мощного микроскопа. При просмотре серии снежных кристаллов было обнаружено, что около 3/4 снежинок содержали в центре мельчайшие частицы глины, так называемые "глиняные сердца".
"Так что снежинки – это кусочки почвы, может быть, даже с вашего огорода, только покрытые льдом", – отмечают ученые.
В одной снежинке содержится от 2 до 200 отдельных снежных кристаллов, которые по своей форме бывают четырех основных типов. Простейшая форма – длинные игольчатые кристаллы. Все остальные типы имеют шесть сторон, то есть они гексагональные (шестиугольные). Стоп-сигнал имеет восемь сторон – это восьмиугольник (по-гречески – октагон).
Комментарии
Ну если не Нобелевка, то Госпремия то будет за такое "прорывное" исследование?