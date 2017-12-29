Фото: vk.com/barneos22
Информацию о том, что ТРЦ "Огни" в Барнауле эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве подтвердили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"29 декабря около 14:30 в торгово-развлекательный центр "Огни" поступило сообщение о том, что здание заминировано. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции УМВД России по городу Барнаулу. Проводятся все необходимые мероприятия, специалисты работают на месте", — отметила представитель регионального главка МВД.
Напомним, изначально данные об эвакуации торгового центра появились в социальных сетях.
Также отметим, что в 2017 году по России прокатилась настоящая волна "телефонного терроризма". Злоумышленники сообщали о якобы возможных взрывах в школах, торговых центрах, административных зданиях.
Комментарии
А про минирование краевой больницы чего молчите,амик????