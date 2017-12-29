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Приставы в Новосибирске заставили должников по алиментам строить снежную горку. Об этом пишет "Вести — Новосибирск" со ссылкой на пресс-службе УФССП по НСО.
Отмечается, что всего в Ленинском и Кировском районах проживают 106 человек, которых отправили на общественные работы за долги по алиментам перед детьми. Нерадивых отцов и матерей отправили строит детскую горку на улице Ватутина. Должники занимаются строительством горки, расчисткой дорожек от снега и закладывают основу для снеговика.
Издание подчеркивает, что обустройство продолжится и после Нового года.
"Хочется верить, что в это светлое время каждый из должников задумается о судьбе собственного чада и найдёт в себе силы преодолеть любые обстоятельства, разделяющие детей и их родителей", – добавили приставы.
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