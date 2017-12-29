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В Киргизии задержали члена диверсионно-террористической группы, гражданина одной из стран СНГ, который направлялся в Россию. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
Силовики "в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий получили данные об особой диверсионно-террористической группе одной из международных террористических организаций в Сирии", члены которой ехали в страны СНГ для того, чтобы совершить серию терактов в период новогодних праздников.
Собеседник агентства заявил, что ГКНБ во взаимодействии с партнерами в ноябре-декабре установили личности отдельных членов вышеупомянутой террористической группы.
В пресс-службе отметили, что террориста задержали в среду, 27 декабря. Он признался в причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях на стороне экстремистов в Сирии, а также в том, что прошел минно-взрывную подготовку в лагерях террористов.
В конце текущего года задержанный получил задание от главарей террористических организаций, он перешел сирийско-турецкую границу с целью въехать в Россию. Сейчас проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий.
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