Представители российской тяжелой сцены, музыканты группы STIGMATA готовятся представить свой новый альбом "Мainstream?" в Барнауле. Концерт состоится 20 марта в клубе CHE GUEVARA (Красноармейский,47а).
Как объясняют организаторы концерта, вопросительный знак в конце названия первой за пять лет полноформатной пластинки команды не случаен.
"Вопросов релиз поднимает действительно множество. О законах существования детей улиц, слепой вере в глобальные идеи и массовые движения, злом роке андерграунда и смерти радио-форматов. Тексты на новой пластинке стали и проще, и сложнее, музыка где-то жёстче, в традициях старого доброго метала, а где-то еще мягче, чем прежде – но что касается звука, STIGMATA снова сделали мощный рывок вперед. Чистые, прозрачные аранжировки, яркие качевые моменты, цепляющие мелодические ходы, запоминающиеся вокальные партии – всего этого на альбоме предостаточно", — рассказывают представители группы.
Подробнее о новом альбоме и концерте можно из группы мероприятия.
Комментарии
......Представители российской тяжелой сцены, ... Из новости.
А, что есть легкая сцена???
есть
Это устойчивое выражение)