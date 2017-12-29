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Президент России Владимир Путин дал поручение федеральному правительству не допустить необоснованного повышения квартплаты в многоквартирных домах.
В перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, говорится: "Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме".
Срок выполнения поручения — до 31 марта 2018 года.
Ранее сообщалось, что федеральный Минстрой РФ до конца первого квартала 2018 года выйдет с законодательной инициативой относительно методики регулирования платежей за услуги ЖКХ.
Комментарии
Хорошо когда Президент России занимается реальными делами и одновременно руководит страной.
Помнится раз десять-двенадцать наш президент обещал не допустить роста цен на бензин....
Реальных дел человек!
Цены как застыли на бензин в 1999г., так и не растут до сих пор.
Уважуха такому президенту. Всегда сдержит своё слово.
НЕ БАЛАБОЛ.
Вова, твоих предыдущих обещаний по сдерживанию роста жкх президент так и не выполнил. Кто-то из вас знатный ололох.