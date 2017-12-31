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Команда Амик поздравляет с Новым Годом!

, ИА "Амител"
Держать нос по ветру, хвост пистолетом и бодрого настроения желаем вам

Дорогие друзья!

Вот и еще один год позади. Он был разным — ясным и дождливым, теплым и не очень. И он точно был ярким, динамичным, приносящим каждый день новое.

Вся команда информационного портала Amic.ru ежедневно делала все, чтобы вам было с нами интересно и полезно.  

И, похоже, нам это удалось. Каждый день вы выбираете Amic.ru, чтобы узнавать о том, что происходит в мире, в России, в Алтайском крае, в Барнауле. Благодаря вам, наши уважаемые читатели, мы стали самым популярным СМИ в Алтайском крае. Ведь ежемесячно нас читают более 950 000 человек! Это бесценно! Это мотивирует нас становиться еще лучше и полезнее, развиваться и расти. 

Наша дружная команда Амик поздравляет вас, дорогие друзья, с Новым 2018 Годом! 

Мы  желаем вам и вашим близким больше добрых эмоций, оптимизма, ярких впечатлений, незабываемых путешествий, удачных приобретений, радостных и приятных событий! Пусть вас окружают верные друзья! А главное — крепкого здоровья вам всем!

Ну, а выражение "Собачья жизнь" в год Желтой Собаки пусть ассоциируется с достатком и благополучием!

 

 

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Комментарии

31.12.2017 15:17
Алкаголик из Масквы

Красафчики с Новым годом!!!

0  0
31.12.2017 15:20
iOne

Хэппи нью еар !!!

0  0
31.12.2017 15:21
к.к.к.

с наступающим новым годом!!!

0  0
31.12.2017 15:31
- гость -

Будьте здоровы и будет вам счастье!

0  0
31.12.2017 15:39
- гость -

С Новым годом! Успехов в новом году.
Но курсы русского языка вашим редакторам желательно пройти, хуже уж точно не будет.

0  0
31.12.2017 15:41
Kertis

Поздравляю команду Амик с Наступающим Новым Годом!!! Желаю всем самого главного - Крепкого здоровья и новых творческих успехов!!!

0  0
31.12.2017 15:48
Иван

С наступающим, Амик! Побольше интересных статей!

0  0
31.12.2017 15:55
- гость -

Мы вместе, ура! С наступающим всех!

0  0
31.12.2017 16:05
- гость -

Верните Шаповалову!
С Новым Годом!

0  0
31.12.2017 16:18
- гость -

Поздравляю спаянный коллектив с наступающим Новым Годом!Всем трудовых успехов и большого счастья в личной жизни!

0  0
31.12.2017 16:21
Алиса

Проводим с вами старый год, наполнив звонкие бокалы,
И встретим Новый , загодав лишь сокровенные желанья !
Всем веселого праздника....

0  0
31.12.2017 16:28
- гость -

Взаимно!

0  0
31.12.2017 16:44
- гость -

По обезъяне соскучился

0  0
31.12.2017 17:37
С Писарев

Дорогие друзья! С праздником Вас! Удачи! Успехов! Креатива! Много интересных новостей. Умных комментаторов! Здоровья Вам и оптимизма.

0  0
31.12.2017 18:17
Пионер

С праздником!!! Творческого роста, успехов.

0  0
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