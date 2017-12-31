Дорогие друзья!
Вот и еще один год позади. Он был разным — ясным и дождливым, теплым и не очень. И он точно был ярким, динамичным, приносящим каждый день новое.
Вся команда информационного портала Amic.ru ежедневно делала все, чтобы вам было с нами интересно и полезно.
И, похоже, нам это удалось. Каждый день вы выбираете Amic.ru, чтобы узнавать о том, что происходит в мире, в России, в Алтайском крае, в Барнауле. Благодаря вам, наши уважаемые читатели, мы стали самым популярным СМИ в Алтайском крае. Ведь ежемесячно нас читают более 950 000 человек! Это бесценно! Это мотивирует нас становиться еще лучше и полезнее, развиваться и расти.
Наша дружная команда Амик поздравляет вас, дорогие друзья, с Новым 2018 Годом!
Мы желаем вам и вашим близким больше добрых эмоций, оптимизма, ярких впечатлений, незабываемых путешествий, удачных приобретений, радостных и приятных событий! Пусть вас окружают верные друзья! А главное — крепкого здоровья вам всем!
Ну, а выражение "Собачья жизнь" в год Желтой Собаки пусть ассоциируется с достатком и благополучием!
Комментарии
Красафчики с Новым годом!!!
Хэппи нью еар !!!
с наступающим новым годом!!!
Будьте здоровы и будет вам счастье!
С Новым годом! Успехов в новом году.
Но курсы русского языка вашим редакторам желательно пройти, хуже уж точно не будет.
Поздравляю команду Амик с Наступающим Новым Годом!!! Желаю всем самого главного - Крепкого здоровья и новых творческих успехов!!!
С наступающим, Амик! Побольше интересных статей!
Мы вместе, ура! С наступающим всех!
Верните Шаповалову!
С Новым Годом!
Поздравляю спаянный коллектив с наступающим Новым Годом!Всем трудовых успехов и большого счастья в личной жизни!
Проводим с вами старый год, наполнив звонкие бокалы,
И встретим Новый , загодав лишь сокровенные желанья !
Всем веселого праздника....
Взаимно!
По обезъяне соскучился
Дорогие друзья! С праздником Вас! Удачи! Успехов! Креатива! Много интересных новостей. Умных комментаторов! Здоровья Вам и оптимизма.
С праздником!!! Творческого роста, успехов.