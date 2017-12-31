Депутат Госдумы Терентьев поздравил жителей Алтая с Новым годом

С Новым годом и Рождеством поздравляет жителей Алтайского края депутат Госдумы от региона, глава реготделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев.
"Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Весь этот год партия "Справедливая Россия" была рядом с вами. Мы делали все для того, чтобы жизнь наших земляков стала хоть чуточку лучше: отстаивали социально значимые законы, боролись с несправедливостью, оказывали правовую поддержку, реализовывали спортивные и благотворительные проекты. И в наступающем 2018 году вы также можете рассчитывать на нашу поддержку. Пусть наступающий год принесет вам и вашим близким счастье и благополучие, а нашему краю – успех и процветание!", — пожелал депутат.
Портал Amic.ru присоединяется к его поздравлениям. Счастливого Нового года!
Комментарии
С Новым годом а не в Новым годом. Исправляйте.
Спасибо от легковесного народца тебе
Спасибо дорогой! И за квитанцию жкх тоже спасибо,оплата за отопления поднялась на 300% по сравнению с октябрём 2017 года с 1000 до 3000 руб.Желаю и вам всем депутатам пенсию в 7-15.000 руб.ДА И НЕ В ЧЁМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ С ТАКОЙ ОГРОМНОЙ ПЕНСИЕЙ.
Лучше законы продуманные, для людей пишите.
Вашими сладкими поздравлениями сыт не будешь.
Я говорит вас хоть где найду и......