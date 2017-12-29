В предновогоднем ролике партии "Единая Россия", опубликованном на YouTube 28 декабря, девочка попросила Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом России.
"А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом?", — спросила девочка у Деда Мороза, указывая на экран телевизора, по которому показывают выступление Путина перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, во время которого он объявил о своих планах вновь возглавить Россию.
Девочка добавила, что если Дед Мороз исполнит ее желание, то ему не придется исполнять желания других людей. "Он тебе поможет", — сказала девочка. Дед Мороз засмеялся: "Знаешь, сколько я таких просьб получаю?".
Комментарии
Противненько как то всё это.
Или они сами не понимают, что это омерзительно или лыжи не едут