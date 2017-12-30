Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Последние выходные уходящего года в Алтайском крае начинаются со штормовой погоды – 30 декабря в регионе ожидается сильный ветер, снег, метели с последующим похолоданием.
"В большинстве районов снег, мокрый снег, местами сильный, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы", — сообщает алтайский ЦГМС.
Днем в крае будет 0…-5 градусов, в северных районах до -10 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер будет юго-западный с переходом днем на северо-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле временами снег, мокрый снег, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.
Днем в краевой столице -2…-4 градуса, с похолоданием в течение дня. Ветер, 8-13 метров в секунду.
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