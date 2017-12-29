В Красноярском крае под Дивногорском сгорел микроавтобус с петардами и фейерверками, сообщает LIFE со ссылкой на "Вести-Красноярск".
Сообщается, что в салоне находилось 12 пассажиров, а в багажнике на крыше лежали новогодние хлопушки, которые внезапно начали взрываться. Никто не пострадал, однако автомобиль выгорел полностью.
По разным данным, возгорание началось в результате неисправности газового оборудования или из-за намеренного поджога фитиля с целью запустить фейерверк из окна машины.
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