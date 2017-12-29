В одной из квартир Уфы произошел случай, схожий с фильмом "Ирония судьбы". Жительница города Альбина Маркова нашла под елкой незнакомого спящего мужчину, который пробрался в квартиру, пока она принимала душ. Об этом она рассказала в комментарии изданию ufa.aif.ru, сообщает LIFE.
"Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления", — рассказала женщина.
Мужчина крепко спал в зале под елкой на полу. Его одежда была аккуратно сложена рядом.
Увидев чужого человека, Альбина вместе с сыном заперлась в ванной и начала звонить супругу. Тот вернулся домой и попытался разбудить гостя, который был не в состоянии разговаривать. В его рюкзаке нашли зачетку, выяснилось, что незнакомец — студент четвертого курса медицинского вуза.
После того как супруги окликнули молодого человека по фамилии, он наконец-то проснулся. Однако студент лишь спросил: "Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?"
Как рассказала женщина, в данную квартиру семья переехала незадолго до происшествия, поэтому эта история сразу стала поводом для шуток со стороны их друзей.
Комментарии
Сын бывших хозяев, выпил лишку и за.ыл что переехал. А вот почему новые жильцы замок не сменили, неосмотрительно с их стороны.