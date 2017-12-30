Фото:avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в кирпичной высотке, расположенной на Змеиногорском тракте, продают в Барнауле за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье площадью 180 квадратных метров находится на четвертом этаже. "Дизайнерский ремонт, дорогая итальянская мебель, качественная отделка, квартира практически новая", — отмечает автор объявления.
Также продавец акцентирует внимание на том, что дом находится в удобном месте с развитой инфраструктурой, а кроме того, расположен в экологически чистой зоне рядом с сосновым бором.
Комментарии
Шоб на квадратном унитазе сидеть, надо квадратную жопу иметь.
И шторы смешные
Скромное обаяние буржуазии ! )))
всем понятно , что советским людям нечего делать на таких кроватях ! (с) 12 Стульев
ремонт какой-то дешевый, для бомжей, ну, разве что, на унитаз не поскупились.....
ну во многих офисах дизайн гораздо интересней, извращенцы которым на работе не хватает такого дизайна !
ужасно, конечно, то ли гостиница, то ли съемная квартира...
плитку положили самую дешевую)