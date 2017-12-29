Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян

По предварительным данным Росстата, в 2017 году зафиксирована минимальная за всю новейшую историю России инфляция — 2,5%, при этом реальные доходы населения продолжают снижаться, сообщает "Лента.Ру".
В декабре инфляция составила 0,4% по соотношению с предыдущим месяцем, в ноябре и октябре — 0,2%. В сентябре и августе наблюдалась дефляция 0,1 и 0,5%.
Низкие темпы инфляции наблюдаются на фоне умеренно-жесткой политики Центробанка и спада доходов россиян, которые снижаются четвертый год подряд. В январе-ноябре 2017 года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4%. В 2016 году они упали на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014-м — 0,7%.
Ранее ЦБ прогнозировал, что инфляция в России в 2017 году не превысит 3%, а в первом полугодии 2018-го — несколько повысится, оставаясь при этом вблизи целевого значения в 4%.
В 2016 году уровень инфляции составил 5,4%, в 2015-м — 12,9%, в 2014-м — 11,4%.
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