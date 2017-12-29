Международный олимпийский комитет (МОК) решил одобрить дизайн парадной формы российских спортсменов, в которой они будут представлены на торжественных церемониях в период Олимпийских игр в Южной Корее, передает ТАСС со ссылкой на главу компании-экипировщика ZASPORT Анастасию Задорину.
Задорина отметила, что экипировочный центр для олимпийцев откроется 22 января, и на поставляемую парадную форму уже получено соответствующее разрешение функционеров МОК.
"Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть — отшита заново", — сказала Задорина.
В середине декабря Международный олимпийский комитет распространил заявление, в котором уведомил о предстоящей проверке формы россиян на соответствие 13 критериям.
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