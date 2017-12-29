Барнаулец Михаил Меламед стал одним из победителей всероссийского конкурса комментаторов "Матч ТВ". Об этом он рассказал на своей странице в "ВКонтакте".
"Друзья! Мы победили! Именно мы! Все вместе. Длиннющий пост с благодарностями еще впереди, а пока я просто собираюсь в родной, любимый и самый лучший Барнаул", — написал Михаил.
К своему сообщению от прикрепил запись на странице самого телеканала:
"18-летний Иван Чернышев и 27-летний Михаил Меламед стали победителями "Конкурса комментаторов" на "Матч ТВ" Завершен финальный этап всероссийского конкурса комментаторов "Матч ТВ". Победителем народного голосования в "ВКонтакте" стал 18-летний Иван Чернышев из Белгорода. Он опередил своего ближайшего оппонента Михаила Меламеда из Барнаула на несколько сотен голосов. Всего в голосовании приняло участие порядка 70 тыс. посетителей сайта "ВКонтакте". Но телеканал принял решение объявить сразу двух победителей, учитывая несущественную разницу в голосах. Поздравляем победителей! Уже завтра Иван Чернышев прокомментирует вместе с Константином Геничем игру "Интер" — "Лацио" на "Матч ТВ" в 20:00. Чернышев станет самым молодым комментатором в истории спортивного ТВ. До этого таковым являлся Павел Занозин, который в 2008 году прокомментировал игру "Днепр" — "Ворскла" в 19-летнем возрасте. С обоими комментаторами будут заключены договора".
"Спасибо всем голосовавшим! Вы помогли в осуществлении моей мечты. Самые добрые слова хочу адресовать Михаилу Поленову за опыт совместной работы. Он объяснил все технические нюансы, напомнил, чтобы я говорил побольше, ведь это была моя конкурсная работа. Мне очень нравится комментировать футбол, и я счастлив, что мне удалось победить в конкурсе "Матч ТВ". Еще раз спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал!", — сказал Михаил.
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи претендентов.
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