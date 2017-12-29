Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Центризбирком принял решение о регистрации председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России, сообщает РИА Новости.
В постановлении по итогам заседания в пятницу члены комиссии постановили, что политик по итогам рассмотрения предоставленного им пакета документов может получить регистрацию в качестве кандидата на высший государственный пост.
Таким образом лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным кандидатом на данную должность.
Ранее ЦИК выдал Жириновскому разрешение на открытие специального избирательного счета. 20 декабря съезд ЛДПР выдвинул лидера партии кандидатом в президенты.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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