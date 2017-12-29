Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Мобильная версия

Реклама на сайте

Выборы 2017

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Я уже доброволец!

Я подумаю об этом

Я всегда стараюсь помогать людям, но не хочу, чтобы меня официально записывали в добровольцы или волонтеры

Ни за что. Каждый должен выживать, как может. На всех помощи не хватит

Идея хорошая, но не верю, что она принесет какие-то плоды

Хватит пудрить мозги. Сегодня никто никому просто так не поможет

Наверное, я уже не в том возрасте, чтобы становиться добровольцем. Но идею поддерживаю

