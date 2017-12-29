Видео наезда автобуса на остановку в Москве

В распоряжении "LIFE" оказалось видео с регистратора автобуса, который влетел в остановку с людьми в Москве.
По официальным данным, в результате наезда автобуса на остановку пострадало три человека.
Водитель, находившийся за рулем пассажирского транспортного средства, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль и не нарушал ПДД с 2015 года.
По факту происшествия Дептранс Москвы проводит проверку. По одной из версий, причиной инцидента мог послужить заводской брак автобуса, по другой — действия других участников движения.
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