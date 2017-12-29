Стриминговый канал Netflix опубликовал предновогодний трейлер, который приурочен к выходу четвертого сезона телесериала "Черное зеркало", сообщает LIFE.
Помимо кадров из предыдущих серий и различных реальных событий 2017 года в ролике показали обращение президента России Владимира Путина.
"Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья. Будущее ярче, чем когда-либо", — говорит диктор за кадром, имитируя голос Путина.
Фоном играет песня Happy New Year группы ABBA. Также на видео показываются марши националистов в Шарлотсвилле, современные достижения в робототехнике, отрывки из выступлений президента США Дональда Трампа, упоминаются "фейковые новости" и не только.
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