Пять человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае

В Алейском районе Алтайского края лоб в лоб столкнулись автомобили "Тойота Карина" и "Рено Логан", сообщает LIFE.
Авария произошла на 140-м километре федеральной трассы А-322. По последним данным, погибли пять человек, среди них один ребенок.
Кроме того, два человека получили ранения. Их доставили в ЦРБ Алейского района.
"Водители, которые планируют ехать в сторону Алейска, Рубцовска, будьте аккуратнее. На дороге наледь, метель, видимость нулевая. Едем 30-50 км/час, когда и 20. За 2 часа езды 3 аварии, один жесткий размот, несколько трупов. Будьте осторожнее, помните, что вас дома ждут!", — пишет один из членов интернет-сообщества "Барнаул22". Публикуется видео.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 20 человек личного состава, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек личного состава, 2 единицы техники. По данным ведомства, столкнулись "Тойота Карина" и "Рено Флюинс".
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