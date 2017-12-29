"Бухгалтера из Освенцима" отправили в тюрьму в 96 лет

Федеральный конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу 96-летнего Оскара Гренинга, известного как "бухгалтер из Освенцима", сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Reuters.
Мужчина просил об отсрочке наказания в виде лишения свободы. В июле 2015 года его признали виновным в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек без непосредственного участия в них, его приговорили к четырем годам тюрьмы. Адвокаты подали апелляцию, в которой указали, что Гренинг не может отбывать наказание из-за состояния здоровья, однако суд решил, что мужчина сможет получать всю необходимую медицинскую помощь в тюрьме.
Гренинг служил в концентрационном лагере Освенцим с 1942-го по 1944 год. В его обязанности входил прием денег и ценностей, которые сдавали прибывшие узники. Собранные средства он отправлял в Берлин.
Концентрационный лагерь Освенцим (или Аушвиц) располагался в 60 километрах от Кракова (Польша). Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. На территории лагеря открыли музей.
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