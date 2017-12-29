Женщине с отрубленными руками советуют добиться выплат от участкового

Адвокаты советуют женщине из подмосковного Серпухова, которой муж отрубил кисти рук из ревности, добиться в суде пожизненного содержания от участкового, который не отреагировал должным образом на ее жалобы. Об этом рассказала мать потерпевшей Инна Шейкина, сообщают "Известия".
Как отмечается, Маргарита Грачева за месяц до трагедии написала участковому заявление о том, что супруг вывез ее в лес, где угрожал ножом.
Сотрудник полиции связался со злоумышленником только через 19 дней, причем "ограничился внушением через телефон".
Проверка, проведенная в местной полиции, подтвердила, что если бы участковый отреагировал по всей строгости — трагедии могло бы не случиться.
"Адвокаты нас спрашивали об этом. Если такой иск действительно возможен, мы не против. Ситуация сложная. Неизвестно, сможет ли Рита когда-либо работать. Работаю только я. Но мне уже скоро на пенсию выходить. А на Рите — двое детишек", — цитирует слова женщины "Комсомольская правда".
25-летнюю Маргариту без кистей рук доставил в больницу ее муж. Он признался, что сам нанес травмы супруге из ревности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Хирурги смогли пришить девушке левую кисть, а правую спасти не удалось. На данный момент пострадавшая готовится встречать Новый год в кругу родных.
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