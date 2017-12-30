Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отнес к числу главных разочарований уходящего года Состояние отношений между Россией и США, передает ТАСС.
Отвечая на вопросы журналистов о том, можно ли считать текущий уровень отношений между странами и динамику к его ухудшению в числе главных разочарований года, Песков ответил утвердительно.
"Вполне может", — уточнил он.
По его словам, занимаемая Вашингтоном позиция в отношении нашей страны "не может не вызывать сожаления".
Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы выстраивать взаимовыгодные отношения на основе уважения и взаимного доверия со всеми государствами, в том числе с США.
"Но танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", — подчеркнул Песков.
Также, по его словам, в перечень разочарований 2017 года относится и реализация Минских соглашений. Он отметил, что подвешенное состояние документа вызывает сожаление.
Комментарии