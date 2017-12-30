В Уфе ученица 11-го класса прямо на уроке вышла к доске и сделала предложение своему преподавателю. Видеозапись, снятая на телефон, появилась в Сети 29 декабря, сообщает LIFE.
"Я долго не могла решиться, но сегодня моё терпение кончилось, я хочу сказать, что вы мне нравитесь: ваша харизма, речь. И я хотела спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?" — заявила девушка у доски.
Сообщается, что педагог не стал обсуждать предложение при других учениках и сказал, что поговорит с девушкой отдельно.
Портал ProUfu.ru сообщает, что позже преподаватель прокомментировал произошедшее. Он сказал, что девушка часто писала ему сообщения якобы с целью уточнить домашнее задание.
Стоит отметить, что девушке уже есть 18 лет.
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