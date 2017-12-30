На Сахалине медсестра фотографировалась на фоне тяжелобольных пациентов и негативно о них отзывалась. В отношении медработницы начали проверку, сообщает пресс-служба министерства.
"По факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов, коллег — медицинских работников организована служебная проверка. Министр Алексей Пак лично держит ситуацию на контроле", — говорится в сообщении.
По информации региональных СМИ, медсестра фотографировалась в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии в южно-сахалинской больнице. Фото она публиковала в соцсетях и оскорбительно их подписывала. Также она якобы заявляла, что врачам безразлично, что станет с пациентами.
В Минздраве такое поведение назвали недостойным.
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