К чему снится Новый год?

Улучшение благополучия в будущем и сложности в отношениях с близкими ждут людей, которым приснится празднование Нового года. Толкования праздничного сна проанализировал и собрал портал Дни.ру.
По данным издания, согласно женскому соннику человек, ставший во сне свидетелем празднования Нового года, может ожидать улучшения благополучия в будущем. При этом молодым свободным людям такое сновидение предвещает счастливый брак.
В соннике психолога Миллера уточняется, что тот, кто во сне вопреки своему желанию стал участником праздника, в будущем может столкнуться со сложностями в отношениях с близкими.
Составители эзотерического сонника пришли к выводу, что Новый год во сне — начало очередного цикла и перемен к лучшему. При этом, если в своем сновидении вы отмечали праздник в одиночестве, ожидайте застой в делах.
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