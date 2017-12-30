Фото: twitter.com
Подопечный российского певца Александра Градского Селим Алахяров одержал победу в шестом сезоне песенного шоу "Голос". Об этом пишет RT со ссылкой на Twitter-аккаунт проекта.
"Страна сделала свой выбор!", — гласит текст сообщения. Также отмечается, что Селим исполнил в финале песню Муслима Магомаева "Чертово колесо".
Напомним, что в шестом сезоне проекта участвовал уроженец Барнаула Арсений Бородин, наставником которого был Дмитрий Билан. Певец покинул шоу после сражения в нокаутах.
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