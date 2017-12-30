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Победителем шоу "Голос" стал Селим Алахяров

, ИА "Амител"
Он исполнил песню "Чертово колесо"

Фото: twitter.com

Подопечный российского певца Александра Градского Селим Алахяров одержал победу в шестом сезоне песенного шоу "Голос". Об этом пишет RT со ссылкой на Twitter-аккаунт проекта.

"Страна сделала свой выбор!", — гласит текст сообщения. Также отмечается, что Селим исполнил в финале песню Муслима Магомаева "Чертово колесо".

Напомним, что в шестом сезоне проекта участвовал уроженец Барнаула Арсений Бородин, наставником которого был Дмитрий Билан. Певец покинул шоу после сражения в нокаутах.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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