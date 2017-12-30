Фото: euronews.com
Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на группу SITE, которая специализируется на мониторинге СМИ джихадистов.
Напомним, взрыв произошел в среду, 27 декабря, на Кондратьевском проспекте. Мощность бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. Пострадавшими в результате теракта оказались 14 человек.
Петербургская администрация подготовила выплаты в помощь пострадавшим. "Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших", — отмечал ранее пресс-секретарь петербургского губернатора Андрей Кибитов.
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